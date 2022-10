Scafati. Russo: “Salvati inconcludente e senza maggioranza vera” (video)

Una maggioranza variabile che potrebbe finire anche in maniera sorprendente. Fa l’analisi post consiglio Michele Russo il consigliere comunale del gruppo “Insieme per Scafati”. La discussa adesione del medico e neo entrante in assise Quartucci non garantirebbe stabilità al fragile esecutivo di Salvati che sarebbe tutt’altro al riapro da possibili colpi di mano. Per Russo i comportamenti tenuti da Salvati sono incoerenti.

Le farmacie comunali

Russo si sofferma anche sul bilancio appena approvato. Secondo l’ingegnere le cifre del bilancio sarebbero discutibili e resta il lodo delle farmacie comunali e dei dodici milioni di entrata di cassa dei tributi, ostiche soluzioni per Salvati.













Opere compensative

Opere compensative e la costruenda stazione elettrica di Marra. Altra questione evidenziata da Russo in più occasioni che incassa l’ennesimo silenzio dell’amministrazione Salvati.

Il servizio è di Tiziana Zurro