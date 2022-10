Sicurezza, Sarno in Azione: “Rilanciare centro storico”

Sarno. Centro storico desertificato a Sarno, il Terzo Polo cittadino auspica con urgenza un tavolo tecnico, che possa pensare e mettere in atto delle proposte valide per ridare vita, anche sul piano commerciale, al centro storico cittadino.

Le dichiarazioni di Sirica

“Nel nostro centro storico sono davvero poche le attività commerciali che ancora resistono – ha detto il segretario cittadino di Azione, Vincenzo Sirica – e temiamo si possa giungere presto alla desertificazione del cuore storico della città, vista anche l’emergenza provocata dal caro energia. Non bastano iniziative spot, ma occorre una strategia di lungo periodo, anche per portare dalle città limitrofe persone a Sarno, per far conoscere ed apprezzare la nostra città. Ma non solo – aggiunge Sirica – un centro storico vivo garantisce anche più sicurezza da atti di criminalità, dall’abbandono indiscriminato di rifiuti, e valorizza le proprietà immobiliari. Possiamo perciò parlare di benefici a 360 gradi, di un problema, quello della scomparsa delle attività commerciali, che non interessa solo i negozianti, ma l’intera città”.

Carmela Landino