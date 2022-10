Angri. Frana Alveo Sant’Alfonso dal comune nessun segnale (video)

Angri. L’amministrazione non avrebbe ancora attuato nessuna procedura per favorire la messa in sicurezza complessiva dell’area pedemontana

Angri. Frana Alveo Sant’Alfonso dal comune nessun segnale

Messa in sicurezza del cratere conseguente la frana del 5 e 6 novembre 2017. Il Comune di Angri lo scorso 1° febbraio trasmetteva l’istanza, per i contributi d’interventi di messa in sicurezza di edifici e del territorio, al ministero dell’interno. Finanziamenti necessari soprattutto per la sistemazione idraulico – forestale del torrente Alveo Sant’Alfonso, per il triennio 2023 – 26.













Nessuna richiesta

A oggi risulta che la richiesta sia stata ammessa nella graduatoria del finanziamento. Ma oltre a presentare l’istanza di finanziamento l’amministrazione Ferraioli non avrebbe ancora attuato nessuna procedura per favorire la messa in sicurezza complessiva dell’area pedemontana.

Il servizio è di Aldo Severino