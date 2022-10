Angri. Il liceo “La Mura” presenta la festa delle matricole

Il liceo “La Mura” presenta la festa delle matricole

Dopo anni difficili per l’aggregazione giovanile, il liceo angrese “Don Carlo La Mura” con il suo rappresentante di istituto Antonio Paoletti è pronto a lanciare la festa delle matricole. In programma il prossimo Giovedì 13 Ottobre dalle 21:30 all’interno dei locali del Black Noise di Nocera Superiore, la festa sarà occasione di inclusione sociale per le giovani matricole all’interno della grande comunità dell’istituto superiore angrese che conta all’incirca 1400 ragazzi. “E’ tradizione da anni organizzare questo evento dedicato a tutti i ragazzi del liceo. Vogliamo creare un momento di divertimento, in quanto la scuola non è solo duro lavoro, ma anche socialità” dichiara Paoletti nel lancio dell’iniziativa “Una serata organizzata da noi studenti per voi studenti.”.