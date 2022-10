Angri. Via Satriano. Da oggi entra in vigore il senso unico per tutti i veicoli e mezzi pesanti provenienti da Via Dei Goti in Direzione Via Powell

Angri. Senso unico in Via Satriano tensione con S. Antonio Abate (video)

Via Satriano. Da oggi entra in vigore il senso unico per tutti i veicoli e mezzi pesanti provenienti da Via Dei Goti in Direzione Via Baden Powell. Un provvedimento, che seppure in ritardo, e con qualche malumore palese tra gli esercenti della zona, viene attuato dal comune di Angri in maniera improcrastinabile per evitare ulteriori ingolfamenti, soprattutto dei mezzi pesanti, nei pressi del sottopasso collocato proprio lungo il tratto stradale. A illustrare il provvedimento l’assessore delegato e vice sindaco di Angri Antonio Mainardi.











Tensione con Sant’Antonio Abate

Non mancano momenti di tensione con il vicino comune di Sant’Antonio Abate interessato da un improvviso aumento flusso veicolare pesante verso Via Padre Leone Dehon. L’esecutivo guidato dalla sindaca Ilaria Abagnale su relazione della Polizia Locale ha deliberato suggerendo al vicino comune di Angri di trovare “soluzioni definitive e concordate tra gli enti” valutando “l’installazione di un semaforo per consentire la circolazione a senso unico alternato”. Un provvedimento per il momento è stato fermamente respinto al mittente.

Il servizio è di Aldo Severino