Sarno. Rega: “Controllo su aziende necessario”

Sarno. Il sindaco di Sarno, Giuseppe Canfora, scrive ai suoi concittadini per dimostrare vicinanza circa la questione dell’inquinamento e l’installazione di nuove imprese che trattano rifiuti.

Le precisazioni del TAR

Puntualizzando sulle decisioni del TAR, il quale si è espresso a favore dell’Ente di Palazzo San Francesco, e dunque ha confermato che la città dei Sarrastri è un territorio saturo per ciò che concerne l’installazione di nuovi impianti che trattano rifiuti.

Il messaggio, diffuso via social, non ha riscosso, su una parte dei cittadini, un buon risultato, tant’è che è stato contestato, sempre a mezzo social.

Le dichiarazioni del consigliere Rega

Anche da parte della classe politica sono arrivate le prime reazioni, ed è il capogruppo in assise per Fratelli d’Italia, Antonello Manuel Rega, a dire la sua.

“Più che fare questi proclami, che molto spesso somigliano a un messaggio veicolato per la campagna elettorale – ha detto il consigliere – l’Amministrazione farebbe bene a dare la giusta importanza e a portare avanti azioni di sorveglianza, anche degli impianti già in essere. Non è certamente un’ordinanza o un messaggio di vicinanza a tutelare realmente i diritti dei nostri concittadini”, ha concluso l’esponente del partito di Giorgia Meloni

Carmela Landino