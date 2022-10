Scafati. Malattie professionali: dal nesso causale al danno differenziale

Presentato dall’associazione medico scientifica Anardi – sabato 15 ottobre – si terrà presso la Sala Don Bosco (via Chiesa Madre n. 35) di Scafati, il settimo appuntamento della programmazione dei convegni scientifici nazionali del 2022.

L’iniziativa, fortemente voluta e sponsorizzata dalle società AP Risarcimento e Consulenza srl e Iura Consulting srl, avrà inizio alle ore 8.30 di sabato 15 ottobre e proseguirà fino al primo pomeriggio.

Gli interventi sono tutti finalizzati alla divulgazione e approfondimento delle patologie professionali, ossia quelle malattie che insorgono per causa del lavoro: l’ernia discale, l’ipoacusia, la sindrome del tunnel carpale, la tendinopatia del sovraspinoso della spalla ed altre.

L’iscrizione al convegno e la partecipazione ai lavori è gratuita per i soli soci. Il convegno è accreditato dall’AGENAs e dal Ministero della Salute.

Ad aprire i lavori i saluti del dottor Vincenzo Santonicola, presidente dell’associazione medica Società Scientifica Anardi, a cui seguiranno quelli di Gennaro Bottiglieri, segretario nazionale Sindacato Or.S.A. Marittimi e del dottor Roberto Raffaele Giugliano, presidente associazione medico – legale oplontina.

L’introduzione è affidata al dottor Nicola Maria Giorgio e al dottor Alfonso Cirillo entrambi specialisti in medicina legale che ricopriranno anche il ruolo di moderatori. Inoltre il dottore Giorgio, assieme al medico chirurgo dottoressa Stefania Parlato, sarà anche responsabile sanitario dell’iniziativa.

I relatori del convegno che interverranno a seconda della propria specializzazione sono:

– Dott. Dario Mazzarella,

“Focus sulle malattie professionali in Italia e in Campania”

– Prof. Dott. Domenico Aronne, pneumologia A.O.R.N. Cardarelli

“Patologie respiratorie professionali. Accertamento del nesso causale”

– Dott. Ciro Pempinello, specialista in ortopedia:

“Patologie muscolo – scheletriche professionali. Accertamento del nesso causale”

– Prof. Dott. Alessandro Feola, medico – legale Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli

“Tumori professionali. Accertamento del nesso causale”

– Avv. Giuseppe Lauro, responsabile settore legale nazionale Or.S.A.:

“Aspetti giuridici e malattie professionali del comparto marittimo”

– Dott. Salvatore Vitiello, medico legale ASL NA3 Sud

“Aspetti medico-legali del danno differenziale”-

Le conclusioni sono affidate al Magistrato Giannicola Paladino, sez. Lavoro e previdenza Napoli Nord: “La responsabilità del datore di lavoro. Danno differenziale”