Sport. US Angri: ecco il nuovo mister Luigi Sanchez

Il pareggio di Cassino non libera la nebbia sopra Angri, la dirigenza ha deciso l’esonero di Antonio Floro Flores, già in campo il nuovo mister Luigi Sanchez. Nella mattinata la notizia ufficiale dopo le voci che si erano accumulate nelle ore precedenti, Antonio Floro Flores non è più l’allenatore dei grigiorossi. A condannare l’ex giocatore di serie A non tanto gli ultimi risultati, su tutti il pareggio laziale domenica scorsa, ma lo stato di una squadra reputato non all’altezza delle aspettative e delle risorse messe in campo dalla dirigenza.

La scelta

Presidente Lanzione e dirigenza hanno voluto sostituire la panchina con un profilo altrettanto giovane ma con alle spalle già importanti esperienze di calcio locale e anche di serie D. Il nome scelto è quello di Luigi Sanchez, fratello dell’ex allenatore angrese Carlo Sanchez, 44 anni di età e protagonista del ritorno della Mariglianese in serie D, mantenuta la scorsa stagione sempre sotto la guida dell’allenatore in Castelnuovo di Napoli. A completare lo staff del tecnico il secondo allenatore Antonio Orefice e il preparatore atletico Raffaele Scialo, a lavoro già nella prima seduta pomeridiana. Iniziata con le parole del presidente Armando Lanzione alla squadra, per caricare il gruppo verso una stagione iniziata male ma che ha ancora tutto da dire.

Le parole di Luigi Sanchez