Ercolano. Gori ed Ente Idrico Campano presentano le nuove agevolazioni sul pagamento delle bollette dell’acqua per nuclei familiari in difficoltà

Ercolano. EIC e Gori bonus idrico per famiglie in difficoltà (video)

Gori ed Ente Idrico Campano presentano le nuove agevolazioni sul pagamento delle bollette dell’acqua per nuclei familiari con requisiti socio – economici difficili. A Villa Campolieto, i vertici di Ente Idrico Campano e Gori, e alla presenza del Vicepresidente della Regione Campania, Fulvio Bonavitacola, hanno illustrato le misure di sostegno al reddito deliberate dal Consiglio di Distretto Sarnese-Vesuviano dell’Ente Idrico Campano.

Due bonus

Il Bonus Idrico Integrativo e Stop Morosità sono due azioni determinanti finalizzate a fornire un aiuto concreto alle famiglie del territorio, per le quali sono stati stanziati, complessivamente, circa 8 milioni di euro. Le agevolazioni sono destinate agli utenti che risiedono nei 74 comuni della Campania in cui Gori gestisce il Servizio Idrico Integrato.











Le modalità

Il Bonus Idrico Integrativo, in particolare, consente di avere uno sconto in bolletta di 50 euro per ogni componente del nucleo familiare, fino ad un massimo complessivo di 200 euro. Le risorse finanziarie messe a disposizione per l’applicazione di questa misura sono pari a 5.000.000 di euro e sono ripartite per ciascun Comune in relazione al numero di abitanti.

Il servizio è di Tiziana Zurro