Sant’Egidio del Monte Albino. L’ultimo saluto a Virginia (video)

Sant’Egidio del Monte Albino si è stretto attorno alla famiglia Giordano in occasione del funerale della giovane ventiduenne Virginia

Sant’Egidio del Monte Albino. L’ultimo doloroso saluto a Virginia (video)

La comunità di Sant’Egidio del Monte Albino si è stretta attorno alla famiglia Giordano in occasione del funerale della giovane ventiduenne Virginia, investita sulla ss268 domenica 9 Ottobre. Nello sgomento e nello sconforto di una popolazione, all’interno della Chiesa di San Lorenzo Martire si è tenuto la cerimonia di addio della giovane, dove era presente praticamente tutta la città.

Commozione

Dalle istituzioni, rappresentante dal sindaco Antonio La Mura, dal consigliere regionale Nunzio Carpentieri e da diversi membri di giunta e consiglio comunale, fino ai semplici cittadini, accorsi per salutare e dare un supporto a famiglia e amici, distrutti nel dolore della scomparsa di una giovane ragazza, ennesima vittima della SS268.













Il ricordo di Don Salvatore

Il parroco Don Salvatore Fiore durante l’omelia ripercorre il momento tragico: dall avana attesa del rientro della giovane alla ferale notizia portata dai carabinieri che comunicano l’amara notizia.

“La disperazione non deve vincerci, dobbiamo avere coraggio. La morte ha preso Virginia, ma non ci ha vinti” dice Don Salvatore supportato da un passo del vangelo secondo Giovanni: “Se il grano non muore rimane solo, se invece muore nascono una moltitudine di frutti”. al termine del rito il corteo funebre ha poi accompagnato Virginia verso il cimitero di Angri, luogo della sua sepoltura.

Il servizio è di Alfonso Romano