Sant’Egidio. L’ultimo saluto a Virginia Giordano, morta a 22 anni in un incidente stradale

L’arrivo della salma

La salma di Virginia proveniente da Napoli, giungerà alle ore 14,00 nella chiesa di San Lorenzo Martire. Il rito funebre è previsto per le ore 16,00. Virginia riposerà nel cimitero di Angri.

E’ un mare di messaggi di cordoglio, quelli che nelle ultime ore stanno inondando i canali social. Centinaia di amici e conoscenti lasciano i loro pensieri per lenire in parte il grande e devastante dolore che stanno provando.

Il cordoglio del sindaco Antonio La Mura

Anche il sindaco Antonio La Mura ha voluto testimoniare attraverso i social il suo cordoglio: “ADDIO VIRGINIA, SANT’EGIDIO TI PIANGE . Sant’Egidio piange una sua giovane figlia, strappata tragicamente all’affetto dei suoi cari e di tutti noi in giovanissima età. La notizia della morte di Virginia Giordano ci lascia tutti sgomenti e increduli. Un dolore profondo, di fronte al quale è impossibile trovare le parole.

A nome mio, della mia famiglia, dell’Amministrazione comunale e di tutta la comunità di Sant’Egidio del Monte Albino, sconvolta e attonita di fronte a tanto dolore, voglio esprimere le più sentite condoglianze a papà Domenico e mamma Anna, al fratello Nunzio e a tutti quanti piangono la morte prematura di Virginia”.

Il tragico incidente

La ventiduenne è scomparsa in un tragico incidente. La ragazza residente nella frazione San Lorenzo di Sant’Egidio del Monte Albino era ferma, con lo scooter, insieme al fidanzato, in una piazzola di emergenza della S.S. 268, la cosiddetta strada della morte. Un auto, non vedendoli, li ha scaraventati a terra trascinandoli per parecchi metri. La ragazza è morta sul colpo. Il ragazzo è in gravi condizioni ma non in pericolo di vita. Ovviamente la dinamica è in fase di accertamenti da parte delle autorità competenti.

L’intera comunità sotto choc per la perdita di una sua giovane figlia si stringe commossa al dolore della famiglia colpita da quest’immane tragedia.

Porgiamo a a nome mio e di tutta la redazione di agro24 le più sentite condoglianze alla famiglia Giordano.

Aldo Severino