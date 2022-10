Scafati. Incendio alla farmacia dell’ospedale

Adriano Falanga, Scafatese, classe 1975. Muove i suoi primi passi appena 18enne in una radio locale. Da sempre appassionato di scrittura, più che poesia, è un narratore. Acquista competenze e professionalità nella comunicazione politica, scrivendo testi e curando uffici stampa. Nel 2013 comincia a dedicarsi per una testata regionale alla sua città di Scafati. Da allora non ha più smesso. Collabora attualmente con Agro24 e il quotidiano Metropolis