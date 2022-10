Angri. Via Salice: i lavori stanno interessando il tratto da circa tre anni senza giungere a conclusione nonostante una diffida al gestore della rete

Angri. Lavori lumaca in Via Salice: D’Auria sollecita la ripresa (video)

Lavori lumaca lungo il tratto di Via Salice. In attesa che vengano rimossi i pali della rete elettrica, che alimenta la pubblica illuminazione e il conseguente interramento della linea aerea, resta ancora poco chiara la data della fine dei lavori e della messa in sicurezza dei marciapiedi lungo la strada extraurbana.











Il sollecito di “Progettiamo per Angri”

I lavori stanno interessando il tratto da circa tre anni senza giungere a conclusione nonostante una diffida al gestore della rete e la presenza in zona del Presidente della Provincia Michele Strianese, voluta lo scorso anno dal gruppo consiliare “Progettiamo per Angri” che illustrarono tutte le criticità e disagi vissuti dalla comunità locale con la presenza dell’annoso cantiere. Sulla questione torna a fare le sue puntualizzazioni proprio il consigliere comunale di “Progettiamo per Angri” Domenico D’Auria.

Il servizio è di Tiziana Zurro