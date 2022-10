Carabiniere libero dal servizio sventa rapina in tabaccheria

Prontezza e coraggio del militare

Un carabiniere libero dal servizio ha sventato una rapina in una tabaccheria di Afragola. A entrare in azione due malviventi, armati di pistola poi rivelatasi a salve. Ma il colpo non è riuscito poichè all’interno del negozio c’era un militare che ha ingaggiato una colluttazione con i rapinatori.

Malvivente bloccato

Uno di loro ha esploso dei colpi per fermare il carabiniere, che invece ha bloccato uno dei malviventi. L’altro è fuggito ma continuano le indagini per rintracciarlo. Sottoposti a medicazione il militare e lo stesso arrestato.