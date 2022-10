Pagani. Mercato ortofrutticolo: De Prisco convoca una riunione pubblica

Il 19 Ottobre sarà il giorno in cui il sindaco in persona si recherà all'interno del mercato ortofrutticolo per chiarire la grande questione relativa alle concessioni

Mercato ortofrutticolo: De Prisco convoca una riunione pubblica

Mercato ortofrutticolo, arriva una svolta importante dal sindaco Lello De Prisco, che chiama alla radunata tutti gli operatori il prossimo 19 Ottobre. “E’ il momento di dirci la verità” ammette senza termini Lello De Prisco in un intervento dedicato al presente e al futuro del marcato ortofrutticolo di Nocera-Pagani, sul quale grava ancora il grandissimo macigno delle concessioni.

Le questioni non risolte

L’area di commercio alimentare vive da anni il grandissimo rebus relativo ai pagamenti del canone di concessione nei confronti del comune paganese, che ha percepito l’87% del patrimonio dismesso dalla Regione Campania nel 2016. Una quota che fu anche richiesta ai tempi dall’amministrazione Gambino prima dello scioglimento, con una richiesta pari ad un milione e duecento mila euro diventato poi un caso giuridico. Ora il primo cittadino Lello De Prisco, un anno dopo la ratifica in consiglio comunale dell’acquisizione della relativa parte del mercato ortofrutticolo, ha deciso di fare chiarezza sul tema, palesando tutti i limiti storici che la vicenda ha avuto. “Non si sa ancora, anche da un punto di vista giudiziario, se il canone dal 2016 ad oggi sia dovuto o se la trasmissione della Regione Campania sia a titolo gratuito” afferma Lello De Prisco, che parla schiettamente nei confronti della città provando a comunicare anche con i dati alla mano “Tutte le concessioni sono scadute dal 2008, quando la gestione era ancora della Regione e molto prima del passaggio ai comuni. Questa è una vicenda che sarà oggetto di tribunali e avvocati, e prenderà il corso che dovrà prendere. Voglio però far capire che in un ambiente del genere gli uffici comunali hanno trovato immense difficoltà di interpretazione”.

Il presente

Secondo De Prisco il passato è quindi momentaneamente da archiviare e riservare ad altri luoghi, dedicando il tempo della discussione rispetto gli attuali canoni di concessioni:” In collaborazione con il comune di Nocera Inferiore e Corbara siamo pronti a chiedere anche un parere dell’agenzia del demanio per capire eventuali quote di canone. C’è bisogno di capire che è cambiato un sistema, così come i rifiuti ad un certo punto sono passati dallo Stato ai Comuni, con il prezzo pagato dai cittadini, il passaggio da Regione a Comune comporterà delle inevitabili novità. Come per esempio una possibile trasformazione in società per evitare la chiusura del mercato”. Il tutto però si specificherà il prossimo mercoledì 19 Ottobre, quando De Prisco si confronterà pubblicamente con tutti gli operatori e concessionari dell’area mercatale.