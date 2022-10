Pro Loco Angri presenta “L’inquilino dentro” il libro di Francesco D’Antuono

Angri. Giovedì per “Incontri d’Autore”, la Pro Loco presenta “L’inquilino dentro” il libro tratto da una storia vera, quella di Francesco D’Antuono, malato di Parkinson che attraverso aneddoti, e episodi vissuti racconta la sua malattia.

“L’inquilino dentro ce lo portiamo tutti. A prima vista potrebbe sembrare che nelle pagine del libro si parli solo di Parkinson, ma a ben guardare la malattia viene delineata con contorni sfumati. Questo personaggio che ha occupato abusivamente un appartamento potrebbe essere chiunque e qualsiasi cosa: una persona che ci dà fastidio, un problema che si è impadronito di noi e ci fa vivere sotto dettatura. Il signor P. è il Parkinson, ma è anche la Precarietà, i Problemi di ogni giorno, le Pene d’amore, come dicevano i nostri nonni. Ma pure il signor P., come tutti i signori P., ha una sua funzione ben precisa. Capire qual è, rappresenta il primo passo per sbarazzarsi di lui una volta per tutte. E per riuscirci ci sono due strade: riderci su (o almeno provarci) e raccontare. Così, quello che sembra una perdita, rischia di apparirci una ricchezza”

Un testo che colpisce il lettore non solo per il racconto, ma anche perchè chi lo ha scritto è un personaggio dalle molteplici sfacettature prima di essere scrittore. Della malattia ne ha fatto uno slogan: “Il Parkinson non toglie anni alla vita ma cerca di togliere vita agli anni” e quindi lui la combatte con ogni mezzo a sua disposizione: con il ballo, il canto, suonando, scrivendo, giocando a calcio, insomma non si fa mancare nulla. È un portento con una grande forza di volontà, vero esempio, nonostante l’inquilino dentro, di vitalità.

Appuntamento giovedì ore 18,30 Castello Doria sala ex Pinacoteca Angri, ingresso gratuito.