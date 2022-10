San Marzano sul Sarno. Auto assessore al commercio incendiata

Fatto inquietante

La solidarietà della sindaca Carmela Zuottolo all’assessore Angela Calabrese per il gravissimo episodio che l’ha vista protagonista: l’incendio della sua vettura.

Le parole della sindaca

“Gli episodi incendiari che hanno interessato negli ultimi giorni alcuni esponenti della mia amministrazione comunale possono essere letti come un segnale inquietante. Noi abbiamo fiducia nelle forze dell’ordine e andiamo avanti per la nostra strada. L’amministrazione comunale di San Marzano sul Sarno continuerà a lavorare per il bene della comunità senza farsi intimorire da nulla. Ringrazio tutti i sindaci e gli amministratori locali che in queste ore ci hanno dimostrato la propria vicinanza. All’assessore Angela Calabrese, come per Pasquale Alfano, va il mio più affettuoso abbraccio. Continueremo a lavorare per la nostra gente”. Così Carmela Zuottolo, sindaca di San Marzano sul Sarno, ha commentato il raid ai danni dell’auto dell’assessore Angela Calabrese.

Le parole dell’assessore Calabrese

“Come la sindaca penso che in questo momento sia necessario compattarci e andare avanti”, ha detto l’assessore Angela Calabrese. “Ho fiducia nella magistratura, sicura che su queste due vicende emergerà la verità. E condanniamo ogni forma di illegalità. Noi, però, come amministrazione comunale continueremo a lavorare senza sosta per San Marzano sul Sarno”.