Tetra Pak e toner. Cosa cambia a Nocera Superiore

Novità per ciò che concerne il conferimento dei rifiuti, a Nocera Superiore, dove da lunedì il Tetra Pak comincerà ad essere accorpato al multimateriale e non più alla carta.

Nocera Superiore. Novità per ciò che concerne il conferimento dei rifiuti, a Nocera Superiore, dove da lunedì il Tetra Pak comincerà ad essere accorpato al multimateriale e non più alla carta.

Il nuovo conferimento del Tetra Pak e le dichiarazioni del sindaco

A dare la notizia, il primo cittadino, Giovanni Maria Cuofano, che ha affidato il messaggio alla sua pagina social. “Il passaggio dalla busta per la carta a quella per il multimateriale – si legge sulla pagina istituzionale del sindaco – è una buona pratica che abbiamo deciso di mettere in atto perché va ad aggiungere valore alla quantità ed alla qualità della raccolta differenziata, poiché, con l’inserimento del Tetra Pak, si aumentano le possibilità percentuali di recupero del materiale, e dunque aumenta la purezza del rifiuto destinato al riciclo”.

Il punto di raccolta per i toner esausti

Ma questa non è l’unica novità ad entrare in campo, poiché, sempre dalla prossima settimana, sarà attivato presso il palazzo di città, un punto di raccolta per i toner esausti. Un servizio questo totalmente gratuito, destinato esclusivamente ai consumi familiari.

Carmela Landino