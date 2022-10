Angri. Via Adriana e Via dei Goti: un ingorgo chilometrico si forma due volte al giorno. Particolarmente critico è quello delle 13,10

Angri. Ingorgo in Via Adriana: le soluzioni ci sono ma chi le studia?

Via Adriana e Via dei Goti: un ingorgo chilometrico si forma due volte al giorno. Particolarmente critico è quello delle 13,10 quando su Via Adriana confluiscono le uscite degli alunni del Primo Circolo Didattico “Fusco” e gli studenti dell’ISIS Giustino Fortunato.

L’ingorgo tra Via Adriana e Via Cuparelle

Le auto di genitori e parenti degli studenti intasano il tratto tra Via Adriana, Via Cuparella e Via Dei Goti facendo formare una coda chilometrica che praticamente ricade sul tutto il centro cittadino interessando anche il tratto Via dei Goti e Via Papa Giovanni XXIII dove confluiscono i veicoli provenienti da Via Monte Taccaro dove è collocato anche il Liceo “La Mura” che ha gli stessi orari di entrata e uscita delle altre scuole.













Differenziare gli orari sul modello emergenziale

Nel post COVID le uscite e le entrate ai plessi scolastici non sono più differenziati poiché le misure di sicurezza sono decadute. Resta il problema di regolare entrate e uscite magari con una lieve differenziazione di orario. Valide erano quelle applicate durante l’emergenza COVID che regolavano l’acceso e deflusso dai plessi tra le 8,00 e le 9,00 e tra le 13,00 e le 14,00. Istanze che sono state già portate all’attenzione del sindaco Cosimo Ferraioli, dell’assessore delegato Giuseppina D’Antuono e della comandante della Polizia Locale Anna Galasso.











La proposta del gruppo consiliare “Progettiamo per Angri”: l’anello viario

Lo scorso anno il gruppo consiliare “Progettiamo per Angri” propose al presidente della Provincia uscente Michele Strianese la realizzazione di una strada circolare tra Via Cuparella e Via Alveo Sant’Alfonso sfruttando pro proprio gli spazi annessi all’ISIS “Giustino Fortunato” visto che il polo scolastico localizzato e realizzato negli anni duemila lungo Via Adriana non prevedeva spazi di sosta e di corsie di disimpegno.













Polo scolastico: un vero errore progettuale

Un vero errore progettuale fatto, all’epoca, dai tecnici del comune che poi hanno avuto una inevitabile ripercussione sul sistema viario attuale con gli ingorghi permanenti lungo via Adriana e Via Cuparelle, un tratto che potrebbe essere anche limitato temporaneamente al traffico negli orari di accesso e deflusso alle scuole, magari sfruttando come spazi di sosta temporanea la vicina via Cupa Mastrogennaro che offre ampi spazi di disimpegno. Le soluzioni ci sono basta studiarle.

Luciano Verdoliva