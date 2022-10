Pagani. Mattinata di disagi dovuti a lavori dell’Enel

Mercoledì 12 Ottobre nelle vicinanze di via Roma un blackout per un cantiere urgente, disagi e danni per le attività

Pagani, una mattinata di disagi per le attività commerciali sul territorio, i lavori d’urgenza dell’Enel sorprendono il commercio che conta danni alle cose. Il periodo dei grandi cantieri dell’amministrazione De Prisco è solo agli albori, ma nel frattempo parte della città è stata travolta da alcuni lavori di ristrutturazione straordinaria alle cabine elettriche presenti sul territorio.

Il fatto

Mercoledì 13 Ottobre la città paganese dopo essersi svegliata nella normalità, si è ritrovata ben presto nel caos. Diverse strade della città paganese si sono ritrovate con gravi problemi legati alla mancanza di energia elettrica, in particolare via Roma, via Mazzini, prolungamento Mangino e relative traverse. Un blackout inaspettato per tante attività commerciali che hanno costretto gli stessi ad una chiusura anticipata dell’orario di lavoro, con i conseguenti danni del caso. In particolare un supermercato avrebbe subito dei danni ai congelatori in gestione per via dell’improvviso interruzione di servizio energetico. E’ montata così la polemica di una parte di città, che accusa le parti in causa di una mancata comunicazione dei lavori, seppur di carattere urgente. Al tempo l’amministrazione del sindaco Lello De Prisco comunica come da un punto di vista burocratico l’azienda di distribuzione energetica abbia seguito i passi obbligatori di legge, comunicando agli uffici relativi e al sindaco in quanto massimo autorità del territorio dell’urgenza dei lavori.

Le parole dell’assessore Pepe

“E’ stato comunicato agli uffici tutto quello che c’era da comunicare, con tanto di specifica dell’Enel nella pubblicità degli interventi, con un’interruzione di pubblico servizio dalle ore 8.00 alle ore 17.00” spiega l’assessore alle infrastrutture e ai lavori pubblici Augusto Pepe, che conferma quindi almeno sulle carte la buona burocrazia dell’ente energetico, con tanto di ordinanza di pubblicazione dei lavori da parte di Enel. Un aspetto questo fondamentale, visto che i disagi si sarebbero potuti trasformare in una vera e propria vicenda giudiziaria tra le parti lese e l’ente nazionale per l’energia elettrica. “Dispiace per i cittadini che hanno subito difficoltà, la prossima volta contattando direttamente gli uffici comunali potrà esserci possibilità di trovare soluzioni tempestive, o almeno chiarimenti. Dobbiamo notificare in tal senso che agli uffici non è arrivata nessuna segnalazione” specifica Pepe, concludendo come “ Se ci fosse stato un torto palese ci saremmo attivati a tutela dei cittadini, ma visto che le dovute comunicazioni sono state prodotte, per i singoli casi dovranno essere i privati direttamente ad interfacciarsi con l’Enel”.