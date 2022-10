Agro Nocerino Sarnese. Valorizzare il pomodoro San Marzano (video)

Agro Nocerino Sarnese. Valorizzare il pomodoro San Marzano

Dal 19 al 23 ottobre cinque appuntamenti tra San Marzano sul Sarno e San Valentino Torio per ribadire il ruolo fondamentale del pomodoro San Marzano nell’agro nocerino sarnese. Simbolo agricolo, economico ma anche culturale e sociale del territorio dell’agro, il pomodoro San Marzano sarà attraverso convegni e manifestazioni scoperta nella sua totale identità. Presentata all’interno della sala Giunta di Palazzo Sant’Agostino a Salerno la rassegna “Dall’oro al Rosso – San Marzano la terra del pomo d’oro fra storia, cultura, arte e gusto”, che ha visto la partecipazione del presidente della Provincia Michele Strianese, della sindaca di San Marzano sul Sarno Carmela Zuottolo accompagnata dal presidente di consiglio comunale Girolamo Oliva e del presidente dell’associazione promotrice “Parco dell’amicizia” Domenico Schiavone. La serie di eventi, patrocinati dai comuni di San Marzano sul Sarno, San Valentino Torio e dalla Regione Campania, riscoprirà le radici del prodotto agricolo più rappresentativo dell’area, costruendo anche le basi per il futuro de “l’oro rosso”.

Strianese: “Il pomodoro San Marzano è ora prodotto di eccellenza”

“Il pomodoro San Marzano è ora prodotto di eccellenza da tutelare perché coltivato da pochi contadini e colpito dal mercato da prodotti ibridi di qualità inferiore.” sono alcune delle parole del presidente della Provincia Michele Strianese, nonché Sindaco di San Valentino Torio: “C’è bisogno di un lavoro straordinario per la promozione del prodotto in sinergia tra agricoltori, aziende e amministrazioni. È importante per far questo partire dalla storia e dal cultura che si è generata intorno a questo prodotto, e l’intento attraverso le iniziative è dare conoscenza al pubblico della materia di eccellenza del pomodoro San Marzano”.













Zuottolo: “Nuove prospettive per il futuro di un territorio”

Interviene poi la sindaca di San Marzano Carmela Zuottolo, entusiasta dell’iniziativa prodotta dall’associazione Onlus “Parco dell’amicizia”: “Ovunque si vada in tutto il mondo ci sono tre parole che non sono traducibili: pizza, Coca Cola e pomodoro San Marzano. Sono orgogliosa di essere presente a una manifestazione del genere che non si riduce a una semplice sagra ma che prova a essere un progetto di excursus anche a livello medico – scientifico. La valorizzazione turistica dei nostri territori uniti significherà portare nuove prospettive per il futuro di un territorio che ne necessità”.











Domenico Schiavone

Infine, le parole del presidente dell’associazione “Parco dell’amicizia” Domenico Schiavone “Si conosce l’identità del pomodoro San Marzano, ma meno il territorio che ne dà vita tutti i giorni. Il nostro intento è quello di usare il pomodoro come volano per far conoscere le nostre zone, e da qui creare nuove strade per l’economia” seguite poi dalle parole di Pietro Marsico “Racconteremo nei convegni tutte le sfaccettature del periodo, dalla storia dell’arrivo dei primi semi dall’America a tutta l’evoluzione che ha portato il pomodoro a oggi. Saranno presenti anche chef stellati e ospiti internazionali per un evento che sarà grande”.

Il servizio è di Alfonso Romano