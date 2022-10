Capaccio Paestum, 37enne rinvenuto morto in auto

Il ritrovamento



Dramma questa mattina a Capaccio Paestum in Via Rossini, in una strada al confine con Albanella, dove è stata avvistata ferma al centro della carreggiata un auto, una Fiat Stilo. A fare scattare l’allarme è stata una donna che impossibilitata a passare con la propria auto, e insospettita dalla situazione, si è avvicinata alla vettura, trovandosi dinanzi la tragica scena.

I soccorsi

Subito allertati i soccorsi non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo. I carabinieri della Stazione di Capaccio Scalosi sono risaliti all’identità della vittima, un 37 anni di nazionalità bulgara, residente a Battipaglia. Dalle prime indagini, come riferito da Stiletv.it, pare che l’uomo sia morto per un’overdose di sostanze stupefacenti.

L’ipotesi del decesso

Nell’abitacolo della Fiat, infatti, sono stati rinvenuti aghi sporchi di sangue, siringhe ed alcune dosi di droga, forse eroina. Allertato il magistrato di turnopresso la Procura della Repubblica di Salerno, è stato disposto l’esame esterno sulla salma, poi trasportata all’obitorio dell’ospedale di Battipaglia per l’autopsia.