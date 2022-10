Nocera Inferiore, 68enne arrestato per spaccio

L’operazione

Nella giornata di ieri, agenti del Commissariato di P.S. di Nocera Inferiore hanno tratto in arresto F. E. classe 1954 di Nocera Inferiore, pluripregiudicato, nella flagranza del reato di illecita di sostanza stupefacente ai fini della successiva cessione a terzi.

I dettagli della perquisizione

In particolare, nel corso di uno specifico servizio antidroga predisposto nelle aree della città di Nocera Inferiore ove è maggiormente segnalata la presenza di persone dedite alla vendita di sostanze stupefacenti, un soggetto pregiudicato è stato sottoposto a perquisizione personale e domiciliare; l’attività ha avuto esito positivo con il rinvenimento di nove involucri in cellophane di sostanza solida di colore marrone del peso lordo pari a 80grammi circa, che da esame colorimetrico effettuato dal personale della polizia scientifica risultava essere hashish, oltre mezzo grammo di circa di cocaina, un bilancino di precisione e altro materiale per il confezionamento in singole dosi.

L’arresto

Per quanto accertato, il fermato veniva dichiarato in stato arresto per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Il Pubblico Ministero di turno presso la Procura della Repubblica di Nocera Inferiore, informato dell’avvenuto arresto, disponeva, al termine delle attività e degli accertamenti di rito, la traduzione dell’arrestato presso l’abitazione in regime di arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida e la fissazione del rito per direttissima.