Pagani. Mensa scolastica al palo, al via il bando di gara

La mensa scolastica in città non è partita, è polemica per il consigliere Vincenzo Calce, ma l'assessore Longobucco rassicura una partenza a breve termine

Pagani, la mensa scolastica in rampa di lancio, ma è polemica dall’opposizione per i tempi di erogazione del servizio. I plessi comunali paganesi primari e dell’infanzia ancora senza il relativo servizio mensa, questa la denuncia scagliata dal consigliere comunale di opposizione Vincenzo Calce nei confronti dell’amministrazione De Prisco, impegnata nel definire gli ultimi passaggi necessari.

Le accuse di Calce

“Ad oggi, per la solita superficialità e i soliti ritardi di questa amministrazione comunale, non è ancora partito il servizio di mensa scolastica, creando innumerevoli disagi ai genitori ed ai bambini che hanno scelto il tempo pieno” è l’affronto di Calce, che fa anche diverse domande al governo di Palazzo San Carlo. In particolare si mette in critica la scelta di aver fatto partire i bandi in ritardo, facendo in modo da arrivare impreparati al ritorno nelle classi, cercando di chiarire anche a che punto siano procedure del caso, anche visto un bando dell’amministrazione. “Purtroppo, ancora una volta, mi trovo a segnalare mancanze che non dovrebbero essere segnalate. Certi servizi dovrebbero essere una priorità assoluta per una amministrazione comunale attenta alle esigenze delle collettività” conclude infine Vincenzo Calce.

Il bando di gara in partenza

Nel frattempo l’amministrazione risponde con l’assessore delegato all’Istruzione Mariastella Longobucco, che annuncia come la partenza della mensa scolastica sia in realtà molto vicina:” Siamo in fase conclusiva, lunedì sarà pubblicato il bando di gara per l’aggiudicazione del servizio. Ci saranno poi i tempi tecnici del caso, stimiamo una ventina di giorni, prima che il servizio sia attivo per gli alunni”. L’assessore tiene poi a specificare il difficile percorso affrontato durante le ultime settimane che hanno impedito una veloce azione degli uffici comunali “La carenza d’organico si è fatta sentire anche visto il dispendio di forze del periodo elettorale. In particolare abbiamo dovuto anche riscrivere il relativo bando, con altri incartamenti del caso” conclude la Longobucco “Il servizio mensa rimane fondamentale e proveremo in qualsiasi modo ad anticiparne l’inizio”.