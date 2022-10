Sarno. Avis consegna 14 borse di studio

Sarno. Giunge al termine il concorso bandito dall’Avis Sarno nel quale sono state messe in palio ben 14 borse di studio dal valore di 150 e 250 euro a favore degli studenti di scuole medie, superiori ed Università.

Il contest e la premiazione

Il contest, bandito nei mesi scorsi, è giunto al termine il 30 settembre, data nella quale i rappresentanti dell’associazione hanno estratto, in diretta social, i beneficiari. La somma messa a disposizione, sarà utile ai vincitori per acquistare materiale scolastico. Un’iniziativa, questa, volta a premiare tutti quei volontari ed i loro familiari, che con passione impiegano il loro tempo a favore della raccolta sangue, della prevenzione e dell’impegno civile. La cerimonia di premiazione, dunque, ha avuto luogo presso la sede dell’Ente comunale cittadino, alla presenza del sindaco, Giuseppe Canfora, e degli assessori Anna Maria Della Porta ed Antonio D’Angelo.

Le dichiarazioni del presidente Robustelli

<<Siamo molto felici di aver portato a termine l’iniziativa per il terzo anno consecutivo – ha detto il presidente dell’associazione, l’avvocato Antonio Robustelli – e colgo l’occasione anche per ringraziare l’Amministrazione, che molto spesso ci supporta, mettendo a disposizione gli spazi comunali per lo svolgimento delle nostre attività>>. Proprio in merito a questo, Robustelli fornisce un’anticipazione per ciò che concerne le attività future. <<L’impegno dell’Avis Sarno non si ferma, ed anzi già siamo all’opera per l’organizzazione di una giornata di prevenzione, in programma per domenica sei novembre, presso Villa Lanzara. Sarà un’occasione questa per offrire la possibilità a buona parte dei nostri cittadini, di effettuare controlli specifici, grazie anche alla collaborazione di diversi specialisti che, come ogni anno, offrono il loro supporto non solo a noi come associazione attiva sul territorio, ma anche all’intera comunità>>.

Carmela Landino