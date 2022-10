Angri – Sant’Antonio Abate. Via Satriano Dehon: prove d’intesa tra i comuni (video)

Angri – Sant’Antonio Abate. Via Satriano Dehon: prove d’intesa tra i comuni

Sensi unici di Via Satriano e Via Dehon al centro dell’incontro che si è tenuto nelle scorse ore al comune di Angri tra il sindaco Cosimo Ferraioli e la sua omologa abatese Ilaria Abagnale. L’ennesimo incontro per cercare di dirimere la questione relativa al transito dei mezzi pesanti che dalla Via dei Goti devono raggiungere Via Satriano dopo l’interdizione, a senso unico, in entrata da via Dei Goti nel tratto con l’intersezione con Via Satriano.

Disagio e “incidente diplomatico”

È forte il disagio per i mezzi pesanti per raggiungerne le industrie situate lungo Via Satriano, creando difficoltà anche alla mobilità di cittadina nel comune di Sant’Antonio Abate la cui amministrazione che aveva suggerito mediante delibera agli omologhi angresi d’installare un semaforo per ridurre i disagi. Una indicazione che ha generato malumori e innescato un “incidente diplomatico” tanto da tradursi nell’ennesimo scontro tra i sindaci che, quanto pare, in regime di dialogo, avrebbero raggiunto un’intesa scritta ma ancora in via di perfezione che potrebbe a un’altra modifica del senso di marcia su Via Satriano ad Angri e si Via Padre Leone Dehon a Sant’Antonio Abate che diventerebbe a senso unico.













Tutto ancora da decidere

Tutto sembrerebbe ancora allo stato embrionale, ma da più parti si auspica la necessità di procedere anche in maniera solerte per evitare altri disagi e ingorghi ormai ingestibili.

Il servizio è di Aldo Severino