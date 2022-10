Due ragazzi di Pagani finiscono in ospedale dopo violento incidente a Tramonti

Lo scontro

Uno scontro frontale tra due auto si è verificato in nottata a Tramonti. Una Jeep e una Fiat Bravo, per cause ancora da accertare, si sono scontrate frontalmente al bivio di Cesarano in direzione Ravello. Nel violento impatto, i due mezzi, soprattutto nelle parti anteriori, sono andati distrutti e ad avere la peggio sono stati due giovani di Pagani che viaggiavano a bordo della Jeep.

I soccorsi

Immediatamente intervenuti i sanitari del 118 che hanno trasportato i feriti in ospedale, mentre alle forze dell’ordine il compito di stabilire l’esatta dinamica dell’incidente e le eventuali responsabilità.