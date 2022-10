Novità ‘storica’ al sito di Ercolano, ora entrano pure i cani

Le novità

Novità al Parco archeologico di Ercolano: per la prima volta, infatti, sarà consentito, in via sperimentale, l’accesso ai cani senza limitazioni di razza o taglia. Inoltre sarà prevista l’apertura sette giorni su sette

Rispetto delle norme

I padroni che si recheranno in visita al sito dovranno osservare le norme di igiene e decoro che già si utilizzano nella vita quotidiana, con l’unica accortezza di evitarne l’accesso alle domus con pavimenti mosaicati e affrescati.

Il direttore del Parco archeologico

“Questa misura temporanea, che ci auguriamo di potere confermare in base all’esperienza che matureremo nei prossimi sei mesi, è solo una delle iniziative che il Parco intende realizzare per diventare sempre più amico e vicino ai visitatori e alla comunità” spiega il direttore del Parco archeologico Francesco Sirano.

Gli orari invernali

Inoltre, da oggi con l’entrata in vigore dell’orario invernale i cancelli saranno aperti dalle 8.30 alle 17.00 (ultimo ingresso 15.30) e il sito ritorna accessibile tutti i giorni della settimana. Viene abolito il giorno di chiusura settimanale del mercoledì istituito in tempo di Covid per permettere la sanificazione accurata degli ambienti. La decisione è stata presa a seguito delle numerose richieste dei visitatori e ora, grazie alla recente immissione di personale di vigilanza e accoglienza, il Parco è in grado di ritornare alla situazione pre Covid con l’apertura stabile, sette giorni su sette.

Nella top 15 dei siti più visitati d’Italia

Si conferma, infine, come riportato da Ansa, la forte crescita del numero dei visitatori al Parco, nella top 15 dei siti più visitati d’Italia per #domenicalmuseo, e scelto sino a tutto il 30 settembre da più di 338.000 visitatori.