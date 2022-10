Sarno. Corse supplementari per il trasporto universitario

Sarno. Istituite due corse aggiuntive che collegano il Campus universitari di Salerno con la città di Sarno.

Il potenziamento della linea 82

E’ stata potenziata infatti la linea universitaria 82 e sono state istituite due corse supplementari alle 15.15 ed alle 17.45, che collegano Fisciano alla città dei Sarrastri, a San Valentino Torio e a San Marzano sul Sarno.

Le dichiarazioni dell’Assessore Viscardi

Un risultato questi, che sicuramente va incontro alle necessità di moltissimi studenti che, dall’Agro si spostano per raggiungere l’Ateneo.

“Sono giunte numerose segnalazioni di studenti che hanno manifestato questa necessità – ha dichiarato l’Assessore ai trasporti della città di Sarno, Eutilia Viscardi. A tal proposito si è attivato anche il rappresentante degli studenti, Raffaele Massa, che si sta occupando del trasporto su gomma tra il Campus ed i paesi vesuviani. Abbiamo preso atto dunque di questa necessità – ha continuato Viscardi – ed abbiamo ottenuto queste due nuove corse. E’ chiaro che continueremo ancora a vigilare sulla situazione, anche perché come sappiamo, questi sono i mesi delle matricole e dunque gli atenei sono particolarmente frequentati. Ciò che mi sento di esprimere è che due corse sono già un ottimo risultato, ma noi continueremo a vigilare sulla situazione, per cercare di venire incontro alle esigenze degli studenti”, ha concluso l’Assessore.

Le dichiarazioni di Raffaele Massa

Per ciò che concerne il vesuviano, invece, il rappresentante degli studenti, Raffaele Massa, ha confermato che “si lavorerà per ottenere delle altre corse, che colleghino la zona del vesuviano con il Campus salernitano, anche per cercare di rendere le linee che collegano Sarno, san Marzano sul Sarno e San Valentino Torio meno affollate. Stiamo lavorando in questa direzione di concerto anche con l’Assessore Viscardi, gli altri rappresentanti degli studenti del gruppo “Studenti Unisa”, ed il delegato dei trasporti dell’Ateneo, il professor Stefano De Luca, ed il il nostro impegno nel voler migliorare il trasporto studentesco non si fermerà. Un ultimo invito per gli studenti a vivere i Campus in tutte le loro forme, dalle biblioteche per lo studio alle associazioni per fare aggregazione e impegnarsi per gli altri” conclude Massa”.

Carmela Landino