Sarno. Si ricompatta il centro destra: nuove prospettive (video)

Sarno. Si è riunito il centro destra sarnese per esporre i prossimi step da compiere, anche sul piano territoriale

Sarno. Si ricompatta il centro destra: nuove prospettive

Si è riunito il centro destra sarnese per esporre i prossimi step da compiere, anche sul piano territoriale, all’indomani delle elezioni politiche, che hanno visto il trionfo, sul piano nazionale, proprio della coalizione a sostegno del partito di Giorgia Meloni.











Il rilancio del centro desta cittadino

Forza Italia, Fratelli d’Italia e Lega, dunque, hanno espresso, mediante i loro rappresentanti di partito, non solo la soddisfazione per il risultato elettorale, ma hanno elencato anche le criticità che attanagliano la cittadina ai piedi del Monte Saro, e la possibilità di risoluzione delle stesse attraverso un dialogo aperto con il nuovo Governo, il quale potrebbe aprire canali di comunicazione determinanti per la risoluzione di criticità quali la sanità, la programmazione e la gestione dell’emergenza sicurezza, alla luce dei fatti che hanno sconvolto il centro dell’Agro nelle ultime settimane.

Il servizio è di Carmela Landino