Angri. Convegno del Centenario SSICA, ricerca e innovazione nella filiera alimentare

Giovedì 20 ottobre alle ore 09:30, la Stazione Sperimentale per l’Industria delle Conserve Alimentari – SSICA – Fondazione di Ricerca organizzerà presso la Sala degli Affreschi del Castello Doria di Angri (SA) – Piazza Doria – il convegno “Ricerca e innovazione per l’adozione dell’economia circolare nella filiera agroalimentare”. L’incontro è parte delle iniziative svolte in occasione dei 100 anni di attività di SSICA.

Gli interventi che si susseguiranno nel corso della giornata saranno incentrati sulle più recenti innovazioni messe a punto dai ricercatori di SSICA anche con collaborazioni internazionali in tema di economia circolare nella filiera agroalimentare e sarà l’occasione per presentare le più attuali linee strategiche della ricerca istituzionale di SSICA.

Nell’occasione verrà distribuito anche il Volume del Centenario SSICA “Cento anni di innovazione e passione” pubblicato per l’occasione e contenente le ricerche più innovative e significative per l’industria agroalimentare svolte dalla Stazione Sperimentale nei suoi 100 anni di attività.

Nata come Ente Pubblico il 2 luglio 1922 con la missione di fornire supporto scientifico e tecnologico alla nascente industria alimentare italiana, SSICA ha svolto, per un secolo, attività di ricerca applicata, sviluppo sperimentale e presidio tecnologico, consulenza e formazione, diventando un punto di riferimento per l’industria conserviera nazionale. Attraverso la propria attività, la Fondazione di Ricerca si pone l’obiettivo di fornire risposte ai problemi generali riguardanti l’attività conserviera, intervenendo su tutta la filiera produttiva dell’agroalimentare, allo scopo di migliorarne gli standard qualitativi e di sicurezza.

SSICA è presente nel territorio campano con la sua Unità Locale di Angri (SA) – Via Nazionale 121/123.

Rosa Doberdò