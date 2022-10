Basket. Ecco Logan. Longobardi: “Non siamo agnelli sacrificali, con David cambiamo marcia”

Dalla sala stampa del PalaMangano la presentazione del nuovo acquisto della Givova, il classe 1982 David Logan, play-guardia che in Italia ha vinto tutto quel che c’era da vincere e famoso col soprannome di “professore” per la sua intelligenza cestistica e non solo.

Sulla sconfitta di Brescia

Patron Nello Longobardi: “Prima di dare il benvenuto a David voglio dire la mia su quella che è stata la partita di ieri in quel di Brescia, poco edificante ciò che abbiamo visto. Posso tranquillamente dire che il signor Perciavalle da Torino (suo il fischio dubbio ai danni di Henry a 5 secondi dalla fine, ndr) ci ha negato la vittoria. Nel corso della partita situazioni ben più leggere a parti invertite sono state sanzionate in maniera diametralmente opposta; non è mia intenzione alzare polveroni da patron “polemico”, ma non posso accettare che la mia squadra venga trattata da “agnello sacrificale”. Perciavalle è un arbitro internazionale dal 2018, quello da lui sbagliato era un fischio molto semplice, palesemente a nostro favore.”

Il benvenuto al “professore”

Vicepresidente Luigi Di Lallo: “L’arrivo di David rappresenta l’ennesimo sforzo di questa società che rappresenta una realtà sul territorio nazionale, uno dei tanti sacrifici che testimoniano le parole del patron; siamo Scafati, una piccola città, ma meritiamo rispetto.”

Addetto stampa GIVOVA, Agnese Serrapica: “Riporto i saluti di Giovanni Acanfora e di Pina Lodovico, il più caloroso benvenuto a David Logan da loro e da tutta la famiglia GIVOVA.”

Coach Alessandro Rossi: “David rappresenta per noi uno stimolo ulteriore, grazie alla società per aver regalato a me ed a tutto lo staff un campione come Logan. Sono sicuro si integrerà prestissimo col resto del team e potrà darci una mano già da domenica con Verona, quando saremo chiamati a centrare obbligatoriamente la prima vittoria di questo campionato.”

David Logan: “Fatti i primi step fisici, conosciuto lo staff e alcuni dei compagni che ancora non avevo avuto il piacere di incrociare nel corso della mia lunga carriera in Italia, sono certo di integrarmi subito e bene all’interno delle rotazioni del coach.”

General Manager, Gino Guastaferro: “Siamo ancora scossi dalla sconfitta di ieri, ma è già tempo di guardare avanti, e meglio non potremmo se non presentando oggi David Logan. Certi che saprà inserirsi nel nostro grande gruppo, non possiamo che dargli un caloroso benvenuto.”

Patron Nello Longobardi: “Avere un giocatore come David Logan a Scafati cambia anche l’immagine del nostro club, il fatto che arrivi qui da noi fa capire che il suo DNA si rivede in quello della nostra società. Il suo passato tra Treviso, Sassari e soprattutto dai miei amici di Avellino per me è importantissimo. Lo scorso anno in un top club come Sassari ha dimostrato la sua indiscutibile leadership giocando oltre 25 minuti a partita in circa 50 incontri tra tutte le competizioni. Ora abbiamo bisogno di lui, è stato fatto un sacrificio enorme pagando la luxury tax per inserire David come sesto straniero, già da domenica ci aspettiamo il massimo da lui, insieme a tutti i ragazzi che anche ieri, facendo una grandissima partita, hanno dimostrato di meritare questa Serie A. Il prossimo step, fondamentale, sarà tornare a percepire il calore del nostro amato PalaMangano. Questa sarà una settimana importante per i lavori e l’omologazione di casa nostra, nel mentre abbiamo una partita da vincere, ancora al PalaBarbuto, con Verona e mi aspetto che la popolazione scafatese ci sostenga in quel di Napoli, ma presto torneremo a casa nostra. Forza Scafati.”