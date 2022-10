Busta gara appalto “manomessa”, tre provvedimenti cautelari

L’inchiesta

La presunta manomissione di una busta, per abbassare l’offerta ed aggiudicare l’appalto a quella società, è la tesi dell’inchiesta della Procura della Repubblica di Benevento, coordinata da Aldo Policastro, che è sfociata nell’esecuzione di tre misure cautelari personali adottate nei confronti di altrettante persone in relazione all’affidamento della gestione del centro Spar nel comune di Vitulano, in provincia di Benevento.

Provvedimenti restrittivi

I provvedimenti restrittivi, notificati dai carabinieri del Nucleo investigativo provinciale e del Nipaff della Forestale, come riferisce l’Ansa, consistono nella sospensione da un pubblico ufficio o servizio nei confronti del responsabile unico del procedimento del comune, mentre il divieto di dimora a Vitulano è stato disposto nei confronti di altre due persone che, all’epoca dei fatti, erano coordinatore e locatore della struttura delle società cooperative – un’associazione temporanea d’impresa – affidatarie dello Sprar.

Le tre persone coinvolte nell’inchiesta sono gravemente indiziati dei reati di turbata libertà degli incanti e peculato