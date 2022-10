Clerprem, componenti per auto di lusso

Clerprem progetta e realizza sedute e componenti di alta gamma per i principali marchi di auto di lusso e sedili di carrozze ferroviarie.

Il quartier generale dell’azienda è sito a Carrè (VI), dove l’attività produttiva ha avuto inizio nel 1971. Nel corso degli anni, la società ha visto la nascita di nuovi stabilimenti in Europa a Cumiana (TO), Atessa (CH), Neustadt in Sachsen (Germania), in Nord Africa a Menzel Jemil (Tunisia) e nel continente americano a Huamantla (Messico) e Sacramento (California).

Clerprem crede molto nell’importanza di rafforzare i legami con il territorio in cui si opera nel rispetto dei requisiti di ogni singola comunità locale, cosciente che le proprie strategie aziendali devono basarsi sull’esigenza di conciliare gli aspetti legati alla economicità delle produzioni, al rispetto dell’ambiente ed alla possibilità di assicurare un equo progresso sociale. La multinazionale, avendo a cuore la riduzione degli impatti ambientali, recupera più del 30% del totale degli scarti reimmettendolo nei cicli produttivi, sempre più sostenibili ed ecologici. Inoltre ha avviato iniziative come trasporto intermodale ed imballaggi riutilizzabili.

La miglior qualità è lo standard a cui tende il brand per i suoi prodotti “premium class”. Metodi innovativi, materiali più adatti a lunga durata ed esclusivo design made in Italy gli elementi peculiari. Un esempio: con la pressofusione di magnesio, si risparmia un terzo del peso rispetto alla classica pressofusione di alluminio. Accortezze molto apprezzate dai partner, tra cui Alstom, BMW, Bombardier, Deutsch Bahn, FCA, Mercedes, Siemens, Stellantis, Ferrari e Lamborghini.

L’offerta di prodotti è varia ed include strutture leggere per sedili, appoggiatesta, schiume, imbottiture laterali dotate di airbag, braccioli anteriori e posteriori. Articoli dal carattere unico, finemente progettati ed altamente ingegnerizzati grazie a stazioni automatizzate per lo stampaggio di schiuma poliuretanica flessibile, taglio CNC e fresatura, macchine di piegatura, robot FDS per l’avvitatura, stazioni automatizzate MIG, MAG e TIG di saldatura, macchine fresatrici CNC.

I team di tecnici dispongono dei più recenti software di modellazione 3D e simulazione sia nel settore automotive che ferroviario, nonché di un reparto altamente specializzato di prototipazione e prove per testare ed ottimizzare le prestazioni del prodotto.

Tra le soluzioni innovative offerte vi è Future First, primo prodotto di marca Clerprem, realizzato in collaborazione con l’Istituto Michelangelo di Design di Bologna. Concepito da giovani designer per soddisfare la crescente richiesta di tecnologia dei nostri tempi è un carica batteria ad induzione assieme ad una proposta per l’interfacciamento multimediale, integrato direttamente nel bracciolo invece che nella console, al fine di conseguire un’ergonomia ottimale.