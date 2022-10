Pagani. Il 19 ottobre parte la riscossione delle cedole librarie

Consegna delle cedole librarie

Si avvisa la cittadinanza che la consegna delle cedole librarie per le scuole medie e superiori si effettuerà a partire da mercoledì 19 ottobre e fino al 31 gennaio 2023, presso la sede centrale di Piazza D´Arezzo.

I giorni di consegna:

Lunedì – Mercoledì e Venerdì dalle 09,00 alle 12,30

Martedì e Giovedì dalle 16,00 alle 18,00

L’Assessore alla Pubblica Istruzione Mariastella Longobucco

«Quest’anno sono pervenute 866 domande, molte di più degli altri anni e siamo felici che nonostante il numero di adesioni sia cresciuto, siamo riusciti ad assicurare a tutte le famiglie la ricezione del buono per l’acquisto dei libri. Inoltre è stata nostra ferma volontà assicurare dopo tanti anni che già ad ottobre avvenisse la riscossione delle cedole, senza dover attendere i mesi di novembre o dicembre per l’acquisto dei libri da parte delle famiglie. Per il proficuo lavoro ringraziamo l’ufficio scuola del Comune di Pagani».

L’importo della cedola è compreso tra 120 e 160 euro, a seconda dell’ordine e grado di istruzione frequentato dall’alunno e dalla fascia di reddito del richiedente.

Refezione scolastica a novembre

Si informa, inoltre, la cittadinanza che questa mattina è stata pubblicata sul Mepa la gara per l’appalto del servizio di refezione scolastica, con durata biennale, con l’opzione di prorogabilità di unterzo anno, che si concluderà il prossimo 3 novembre. Dunque per metà novembre anche il servizio mensa partirà nelle scuole paganesi.