Picchia mamma e zia , 48enne arrestato dai carabinieri

L’aggressione

Verosimilmente in preda ai fumi dell’alcol ha aggredito la madre e la zia, di 76 e 67 anni, con calci e pugni, per motivi ancora sconosciuti: la scorsa notte i carabinieri della sezione radiomobile di Castello di Cisterna (Napoli), sono intervenuti in via San Giovanni Battista, nel comune di Marigliano, dove hanno arrestato un uomo di 48 anni.

La prognosi

Le due donne, come riferito dall’Ansa, sono state soccorse da un’ambulanza: una è stata portata all’ospedale di Nola, l’altra all’ospedale del Mare. Sono entrambe in prognosi riservata.

L’arresto

L’uomo è stato arrestato per lesioni aggravate e portato in carcere nel penitenziario napoletano di Poggioreale.