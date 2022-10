Scafati. Rubate due LIM all’interno dell’I.C. Samuele Falco: denunciati

Nella mattinata di sabato trafugata la scuola media in zona San Pietro, bottino recuperato dopo alcune ore in un magazzino

Scafati, in mattinata rubate due lavagne multimediali dall’Istituto Comprensivo Samuele Falco, denunciati quattro individui. E’ stato un sabato movimentato per la scuola media sita all’interno del quartiere di San Pietro, che può però tirare un sospiro di sollievo grazie alla grande azione messa in campo dagli agenti della locale Tenenza dei Carabinieri di via Oberdan.

Il fatto

Erano all’incirca le sette del mattino quando quattro persone si sono intrufolate all’interno di un’ala dell’istituto rubando due lavagne multimediali prima che il relativo allarme scattasse. Fuggiti dalla struttura, i delinquenti hanno trasportato il loro bottino a piedi per tutto Corso Trieste, arrivando infine all’altezza di un magazzino all’altezza di via Pira. Il dirigente scolastico Domenico Coppola nel frattempo aveva già inviato segnalazioni ai Carabinieri, che si sono subito precipitati sul posto per risalire agli autori delle malefatte. Gli agenti della Tenenza, aiutati anche dal sistema di videosorveglianza attivo sul territorio, sono riusciti ad identificare i ladri e a risalire al luogo dove le lavagna multimediali sono state depositate. E’ partita subito la caccia all’uomo e al magazzino, conclusosi positivamente in entrambi i casi. In particolare, all’interno del box garage è stato ritrovato ulteriore materiale scolastico, probabile bottino di furti precedenti, mentre i quattro individui denunciati sono attualmente nelle mani della Giustizia.

La considerazione del d.s. Coppola

Il dirigente Domenico Coppola può tirare un sospiro di sollievo, anche se lancia un allarme alla città: “Devo ringraziare di vero cuore il lavoro degli agenti dei Carabinieri, di supporto infinito e sprazzo di luce in una vicenda molto buia. Violare una scuola è un atto di inciviltà gigantesco, e non conforta sapere che questo è solo l’ennesimo episodio nel territorio” concludendo poi “Mi spaventa pensare che i delinquenti abbiano potuto attraversare tutto Corso Trieste senza nessun tipo di problema in orario comunque frequentato dai cittadini”. In questo senso, il centro storico è purtroppo famoso alle cronache per i continui episodi omertosi che si registrano, tra violenze, episodi di spaccio e furti.