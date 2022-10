Pompei al TTG Travel Experience. La manifestazione italiana di riferimento per la promozione del turismo mondiale in Italia

Pompei presente al TTG Travel Experience di Rimini

TTG Travel Experience è la manifestazione italiana di riferimento per la promozione del turismo mondiale in Italia e per la commercializzazione dell’offerta turistica italiana nel mondo.











Richiama in tre giorni operatori provenienti da tutto il mondo, key player delle principali aziende del comparto: enti del turismo, tour operator, agenzie di viaggi, compagnie aeree, trasporti, strutture ricettive, servizi per il turismo, tecnologia e soluzioni innovative.

Presente anche la Città di Pompei.