San Marzano sul Sarno. Manifestazione “Un cero per la pace” contro tutte le guerre

"Una marcia per la pace" organizzata dal comitato spontaneo "Cittadini per la Pace nel Mondo"

“Una marcia per la pace”

Il comitato spontaneo “Cittadini per la Pace nel Mondo”, in pena per le tragedie che la guerra sta generando, sulla scia dei messaggi di pace che Papa Francesco sta proclamando senza soluzione di continuità e per affermare i valori di pace e fratellanza di San Francesco d’Assisi, organizza “Una marcia per la pace”, e invita tutti i cittadini, italiani e stranieri, senza distinzione di religioni, usi e costumi alla manifestazione.

L’appuntamento

Il programma prevede l’incontro alle ore 20:30 di domenica 23 ottobre in Piazza Mazzini per poi percorrere in corteo Via Capitano Oliva e giungere a Piazza Umberto I dove verrà deposto un cero davanti alla statua del milite ignoto.