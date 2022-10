Sarno. Il progetto di ricostruzione post frana presentato dal Comune per la realizzazione delle opere di ricostruzione post frana rischia di non vedere la luce

Sarno. Sistemazione vasche post frana: corsa contro il tempo (video)

Sistemazione delle vasche di Vallone Santa Lucia, Villa Ruotolo, San Marco e Villa Venere. Il progetto di ricostruzione post frana presentato dal Comune della città di Sarno per la realizzazione delle opere di ricostruzione e messa in sicurezza dopo i tragici eventi del cinque maggio 1998 rischia di non vedere la luce.

Integrazioni

L’Ente regionale, infatti, ha comunicato al Palazzo di Città la necessità di integrare, entro il prossimo cinque novembre, l’integrazione del progetto, presentato già nel 2019, dove il Comune era stato soggetto proponente presso Palazzo Santa Lucia delle progettualità per conto dell’ex Commissario Governatore della Arcadis.













Varianti

Secondo il disegno presentato negli anni passati, dunque, le opere di maggiore interesse per la zona che costeggia il Monte Saro e fa capo alla frazione di Lavorate, erano la realizzazione di una traversa per favorire l’accumulo di materiale piroplastico in Vallone Santa Lucia, e un canale di raccolta, per far sì che le acque piovane potessero raccogliersi e defluire senza arrecare particolari danni.











Lavori mai attuati

Queste progettualità erano tuttavia già state presentate tra il 2002 ed il 2008, ma, di fatto, i lavori non hanno mai preso il via. A oggi, dunque, il responsabile presso Palazzo Santa Lucia cui fanno capo questo tipo di interventi, ha chiesto all’Amministrazione comunale di integrare il progetto con un’analisi quantitativa e qualitativa degli impatti ambientali che i lavori di realizzazione di tali interventi potrebbero avere sia sulla flora che sulla fauna autoctona. Una vera corsa contro il tempo.

Il servizio è di Carmela Landino