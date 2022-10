Scafati. Il caso La Regina in Consiglio. Giallo sullo sconto

Arriva in consiglio comunale l’ampliamento de “La Regina” e il “giallo” sul presunto sconto di 200mila euro. Un argomento passato, senza riscontro, in Commissione Garanzia e domani sera sarà discusso in Aula grazie ad una interpellanza presentata dal gruppo Insieme per Scafati. “Crediamo che la soppressione delle aree pubbliche decisa dalla Giunta rispetto a quelle previste dalla Convenzione approvata dal Consiglio Comunale per l’ampliamento di circa 50.000 mq della industria La Regina, presenti diversi aspetti da chiarire” spiega Michele Russo, primo firmatario con i colleghi Michele Grimaldi e Michelangelo Ambrunzo. “Abbiamo dubbi sulla competenza della Giunta a poter modificare questo tipo di convenzione alla luce del quadro normativo, senza passare per il Consiglio Comunale – aggiunge – Abbiamo dubbi sulla congruità delle somme che vengono riconosciute al Comune proposte dal privato ed accettate dalla Giunta dell’11/08/2022. Abbiamo dubbi ovviamente ancora più rilevanti sulla riduzione di circa 160.000 euro riconosciuta successivamente alla delibera di Giunta. Su tali aspetti cercheremo di far luce in Consiglio Comunale nell’interesse della città e del suo sviluppo sostenibile”. Uno sconto riconosciuto dall’ex responsabile dell’Urbanistica Lucido De Gregorio, e concesso con apposita determina dirigenziale. Russo aveva provato ad approfondire l’iter amministrativo in commissione garanzia da lui presieduta, ma invano. A presentare la proposta in Giunta è stata la vicesindaco Serena Porpora a pochi giorni da Ferragosto, grazie all’assenza per ferie del sindaco Cristoforo Salvati, che detiene anche la delega all’Urbanistica. Assente anche lo stesso dirigente caposettore, al quale non è stata rinnovata la convenzione che lo teneva a scavalco presso il Comune di Scafati. Da qui la necessità di portare l’argomento in Assise. L’industria conserviera aveva ottenuto dal Consiglio un permesso a costruire per un ampliamento di circa 50 mila mq, dietro cessione di un’area destinata a parcheggio di circa 5mila mq. Successivamente la Giunta riconoscerà la facoltà di monetizzare, stabilendo in circa 700 mila euro la contropartita economica. Sarà poi il dirigente, pare, a concedere uno sconto di quasi 200 mila euro. “Quello che sta avvenendo in via Nuova San Marzano ha dello scandaloso, a due anni dalla convenzione passata in consiglio comunale che fine ha fatto il parcheggio che doveva essere ceduto al comune – polemizza anche l’ex assessore ai Lavori Pubblici Gennaro Avagnano – Su questa vicenda gli organi competenti dovranno fare chiarezza al più presto, troppe le ombre su questa operazione che vede un privato beneficiario di una convenzione i cui benefici per la comunità tardano misteriosamente ad arrivare”.

Adriano Falanga