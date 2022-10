Fisciano. Coppia di anziani truffata: pagano 6000 euro

La dinamica

L’ennesima truffa a danno di anziani è stata messa in atto nel salernitano. Le vittime una coppia residente alla frazione Penta di Fisciano. Il copione è sempre lo stesso: uno sconosciuto, come riferito da “Le Cronache”, fingendo di essere il figlio, ha telefonato alla “madre” per chiederle di andare a ritirare un pacco presso l’ufficio postale, precisandole che a casa sarebbe passato un conoscente a ritirare la somma di 6000 euro necessaria per ricevere il pacco. Il tutto avviene mentre il marito 95enne della signora, si trova fuori casa per delle commissioni.

La vittima

L’anziana 89enne, così come le era stato comunicato telefonicamente, riceve la visita dell’individuo a cui ingenuamente consegna la cospicua cifra in contanti che era in casa e serviva alle vittime per affrontare delle spese mediche e altri acquisti.

La denuncia

Al ritorno del marito nell’abitazione, la donna si è resa conto di essere stata truffata e così è scattata la denuncia ai carabinieri. Il malvivente purtroppo è riuscito a dileguarsi con tutti i soldi risparmiati dalla coppia. Le indagini sono in corso per cercare di risalire all’autore della truffa.