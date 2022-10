Nocera Inferiore. Ospedale, mancanza di personale in Ostetricia

Nocera Inferiore. Ospedale Umberto I nuovamente in affanno. A registrare carenza di personale è il reparto di Ostetricia e Ginecologia

Ospedale Umberto I nuovamente in affanno. A registrare carenza di personale è il reparto di Ostetricia e Ginecologia. La conta delle assenze è preoccupante: due ostetriche si sono dimesse volontariamente e altre quattro che sono in maternità.

Situazione difficile

Una situazione che sta divenendo difficile soprattutto per la copertura dei turni dopo la decisione di impiegare, nella gestione del reparto, soltanto ostetriche e non più infermieri. La penuria di queste figure professionali è evidente tanto che, secondo quanto riportato dal quotidiano “La Città”, frequente solo tre ostetriche coprirebbero il servizio passando dal reparto alla sala operatoria, gli ambulatori e il Pronto soccorso ostetrico. Una situazione caotica messa in evidenza anche dai sindacati.