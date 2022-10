Sant’Egidio: confiscati beni per circa un milione di euro

L’operazione della Guardia di Finanza

Attraverso comunicato a firma del Procuratore della Repubblica Vicario di Salerno dott. Luigi Alberto Cannavale si rende nota l’operazione che ha portato alla confisca nei confronti di M. P.

Provvedimento di confisca

In data 18 ottobre 2022, personale di polizia giudiziaria in servizio presso il Comando Provinciale Guardia di Finanza di Salerno ha dato esecuzione ad un provvedimento di confisca per sproporzione ai sensi dell’art. 240 bis cp, emesso dal Tribunale di Salerno, quale giudice dell’esecuzione, nei confronti di M. P. nonché di soggetti allo stesso collegati.

Reati commessi a Sant’Egidio del Monte Albino

Nei confronti di Pepe sono state emesse diverse sentenze anche per reati in materia di stupefacenti commessi prevalentemente sul territorio del comune di Sant’Egidio del Monte Albino.

Accertamenti patrimoniali

Gli accertamenti patrimoniali sviluppati nei confronti di M. P., tuttora sottoposto al regime di detenzione domiciliare in relazione al reato di tentato omicidio e di detenzione di armi, hanno evidenziato una sproporzione tra il valore del patrimonio detenuto, anche per il tramite dei suoi familiari, ed il reddito dichiarato ai fini fiscali tale da far ritenere che gli asset individuati derivino da attività illecite.

Beni sottratti al condannato

I beni sottratti definitivamente al condannato consistono in quattro unità immobiliari/ville, di cui tre situate nel comune di Ascea e l’altra a Pagani, unitamente a due autoveicoli e un motociclo, per un valore complessivo di oltre 800.000 euro, somma che si aggiunge all’ammontare del denaro già confiscato in esecuzione di un provvedimento ablativo reale disposto nel 2015, riguardante tre conti correnti bancari ed un deposito titoli su cui erano giacenti disponibilità finanziarie per oltre 250.000,00 euro.