Scafati. Ex Papiro Sud, sentenza ignorata. Sindaco diffidato

Riconversione “Papiro Sud”: a un anno dalla sentenza del Consiglio Di Stato, la società “Ambiente Energia” diffida l’amministrazione comunale ad adempiere a quanto prescritto dal tribunale amministrativo. Da dismesso opificio industriale adibito alla lavorazione della carta, a centro commerciale e residenziale. E’ questo il nocciolo sul quale ruota la vertenza giudiziaria tra la società di proprietà della famiglia Scarlato, e l’amministrazione comunale guidata da Cristoforo Salvati. Gli imprenditori avevano visto accogliere la loro istanza dal Tar di Salerno, per usufruire del piano Casa e riconvertire le preesistenze oramai in disuso e decrepite, a due passi dal centro città. Una sentenza alla quale si era però opposto Palazzo Mayer, ricorrendo al consiglio di Stato. Un anno fa circa la sentenza, al Comune di Scafati viene ordinato di pronunciarsi con diversa motivazione, e alla società ricorrente di produrre nuova documentazione, senza però delegittimare nel merito la richiesta di rilascio del permesso a costruire. “Il ritardo della P.A. nel rilasciare il richiesto p.d.c. sta comportando ingenti danni alla società deducente, la quale si vede inibita la realizzazione di un intervento sicuramente assentibile, come tra l’altro già riconosciuto dal Consiglio di Stato. E ciò, esponendo codesto Ente, ed i relativi funzionari, al conseguente risarcimento dei danni”, scrive Mauro Scarlato nella diffida datata 13 ottobre, intimando al comune di Scafati di provvedere entro due settimane. Palazzo Mayer ha già avviato la procedura, o meglio le verifiche dei requisiti necessari al rilascio del permesso. E’ in data 28 settembre che il sindaco Cristoforo Salvati, anche nella veste di assessore all’Urbanistica, aveva convocato una conferenza dei servizi sul contenzioso con l’Ambiente e Energia. Al tavolo avevano partecipato l’ex dirigente Lucido De Gregorio, la segretaria comunale nella qualità di responsabile al Suap Paola Pucci, il comandante della Polizia Municipale Salvatore Dionisio e gli assessori Di Massa e Semplice. “Abbiamo chiesto in quella sede un approfondimento alla Polizia Municipale per valutare l’idoneità per l’applicazione del piano casa, restiamo in attesa della determinazione dell’ufficio”, conferma il primo cittadino. Sul tema è però polemico l’ex assessore ai Lavori Pubblici, Gennaro Avagnano. “E’ assurdo che si faccia una convenzione per un ampliamento industriale in un’area che soffre problemi di urbanizzazione, ambientali ed idrogeologici, come La Regina o che si spinga per un ampliamento industriale in un terreno agricolo, come Buono di via Poggiomarino, mentre a fronte di nessun aumento di cubatura e consumo del suolo, non si dia risposta all’imprenditore Scarlato. Perché non ha sponsor politici? Si preferisce avere capannoni abbandonati al centro della città invece di aree riqualificate che potrebbero attrarre investimenti, favorire l’occupazione?”, conclude Avagnano.

Adriano Falanga