Scafati. Ragazzo bullizzato e percosso, la violenza diventa minorenne

Ancora episodi di violenza ai confini della città di Scafati, un bambino percosso e insultato dai coetanei scuote l’opinione pubblica della città e anche della politica.

Il fatto

Nelle ultime ore gira un video sui social, diffuso dal giornalista Pino Grazioli, che in maniera sgranata mostra un atto di vero bullismo da parte di quattro ragazzi nei confronti un coetaneo, terrorizzato e inerme delle violenze. La notizia ha fatto subito clamore facendo partire un’istantanea caccia al bambino, che ha prodotto risultati più o meno positivi. Secondo le voci che girano tra le strade e i social, protagonisti del raid sono bambini residenti a confine tra Scafati e Pompei, nel quartiere Mariconda, tutti minorenni in un’età compresa dai 13 ai 15 anni. Sul caso si è subito fiondato il consigliere comunale Francesco Emilio Borrelli, che con rabbia denuncia l’atto di violenza proclamando uno stato di emergenza sociale.

Le parole del consigliere regionale Borrelli

“A Pompei un bambino sarebbe stato bullizzato da un gruppo di ragazzini. Nel video segnalato dal giornalista Pino Grazioli, la vittima viene presa a calci e pugni con una violenza inaudita, il tutto ripreso da un cellulare. Infieriscono su di lui a turno, con enorme aggressività, non fermandosi nemmeno davanti alle lacrime. Agiscono con cattiveria come adulti, non come bambini” afferma con rabbia Borrelli, che seguendo la possibile pista che vede implicato un figlio di boss di camorra aggiunge :”Ai camorristi va tolta fin da subito la patria potestà. I ragazzini che crescono in certi ambienti diventano, per forza di cose, delinquenti. Abbiamo inviato il video alle autorità per chiedere che vengano avviate delle indagini per verificare quanto accaduto e identificare i soggetti coinvolti. I bambini aggressori vanno puniti a dovere, non è una bravata, è un atto vergognoso e criminale”.

Le indagini

Tra i quattro ragazzini non figura però nessun figlio di boss, ma soltanto bimbi di una terra povera quale quella del quartiere Mariconda, ogni giorno devastata dai più disparati problemi sociali. Gli agenti delle forze dell’ordine avvisate sono partite subito con le indagini sul caso, cercando di identificare completamente i profili dei quattro ragazzi. Fino a ieri sera però per onore di cronaca non è arrivata nessuna comunicazione alla locale Tenenza dei Carabinieri di via Oberdan, che attende gli sviluppi sul caso.

Un allarme sociale in città

I quattro ragazzini che hanno picchiato il protagonista del video diffuso sui social sono alunni delle scuole scafatesi, luoghi dove quotidianamente docenti e dirigenti scolastici lavorano per una cultura della pace e della non violenza. Topico in questo senso la manifestazione organizzata in città dopo l’inizio del conflitto in Ucraina, con tantissime scuole accorse per gridare nelle strade lo stop alla guerra e ad ogni forma di oppressione. Per ribadire concetti umanitari fondamentali, il circolo culturale giovanile Arci Cortocircuito è pronto ad organizzare per il prossimo venerdì 21 Ottobre un pomeriggio in Piazza Vittorio Veneto di testimonianza e di ascolto sul tema violenza.

L’iniziativa contro ogni violenza

“Il momento in piazza è solo una tappa di un percorso iniziato tanto tempo fa, quando nel 2019 nasceva il nostro spazio nel quartiere Vetrai, provando a costruire una comunità con i tanti giovani e non giovani nel luogo” spiega il presidente di Cortocircuito Lorenzo Coppa, forte delle rivendicazioni storiche che i giovani hanno sempre portato avanti “Lo vediamo nel doposcuola solidale dedicato ai bimbi di quanta compagnia hanno bisogno i ragazzi per crescere senza dogmi violenti o prevaricatori. Vogliamo mandare un messaggio di distensione a tutta la città, far capire che davanti ad episodi del genere bisogna indignarsi ma non arrabbiarsi, venirsi incontro e non scontrarsi, insomma cambiare la narrazione dell’odio contro l’odio”.