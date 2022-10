Angri. Via Orta Longa. D’Auria: perplessità sul nuovo ponte (video)

Potrebbe presto essere aperto al transito veicolare il nuovo cavalcavia realizzato dalla Provincia di Salerno in località Avagliana. Un tratto stradale che bypasserebbe un tratto della Strada Provinciale 185. Restano tuttavia le perplessità del gruppo consiliare “Progettiamo per Angri” che lo scorso anno in occasione sopralluogo con il presidente della Provincia Michele Strianese misero in evidenza le criticità legate al degrado della strada che dovrebbe essere oggetto di lavori di sistemazione e messa in sicurezza, ma nel tratto che va dall’uscita della Strada Statale 268 alla Strada Statale 18 come ampiamente annunciato dalla stessa Provincia di Salerno.













La proposta di “Progettiamo”

Tra le proposte di “Progettiamo per Angri” anche una possibile soluzione per arginare gli allagamenti sempre più frequenti lungo il tratto e in tutta la zona ormai ritenta alluvionale.