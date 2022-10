Salerno. Strianese addio presidenza Provincia. Ecco Alfieri (video)

Michele Strianese lascerà Palazzo Sant’Agostino e la poltrona di presidente della Provincia di Salerno. Ragioni geopolitiche locali alla base dell’avvicendamento. Con Strianese al timone dopo 4 anni il disavanzo finanziario è stato ridotto di 15 milioni (dal 2018) e i tempi di pagamento ai fornitori in anticipo di tre giorni sulla scadenza.

Un lavoro lungo quattro anni

Strianese ha sintetizzato il suo lavoro in una mezzora di numeri, durante la conferenza stampa di congedo, in cui è contenuto il senso della sua amministrazione, il lavoro di chi lascia Palazzo Sant’Agostino «in uno stato migliore di come l’ho trovato». Numeri e buoni proposti a parte il PD ha scelto un nuovo pretendente: il designato è il sindaco di Capaccio Paestum, Franco Alfieri, che sarà certamente il prossimo candidato alle elezioni del 20 novembre.













Strianese. Il ritorno a San Valentino

La scelta di Alfieri è per Strianese, presidente uscente, un formale passo indietro e il ritorno a San Valentino Torio dove come sindaco la situazione non è delle migliori.