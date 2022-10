Scafatese Calcio. Il patron Giordano “Una convenzione per lo Stadio o saremo costretti alla fuga”

Senza agibilità e senza elettricità, lo stadio comunale “Giovanni Vitiello” è un disastro, pronta la fuga per la principale squadra calcistica della città dal prossimo mese, l’unica soluzione è una convenzione tra le parti.

Il fatto

Il patron della Scafatese Calcio, Michele Giordano, ha rilasciato negli scorsi giorni diverse dichiarazioni con le quali ha comunicato a tifosi e cittadinanza l’intenzione di non disputare più i match casalinghi nella casa storica del canarino. Una decisione questa figlia della situazione che vive la società nei confronti della struttura sportiva, che comporta costi pesanti senza nessun servizio a disposizione. Dopo il furto della notte delle elezioni all’interno dello stadio, con rame rubato per valore superiore ai 200 mila euro, la struttura sportiva è rimasta senza energia elettrica, dagli spogliatoi alle torri faro. Una tragedia sulla quale l’ente forse poco poteva fare, ma Giordano è rimasto evidentemente infastidito dall’atteggiamento dell’amministrazione di Palazzo Mayer, mai realmente messa a disposizione della società per lo svolgimento delle gare interne, anzi. Al momento per la Scafatese Calcio c’è danno e beffa, con un generatore che alimenta i soli spogliatoi a carico della società, nel frattempo “costretta” a pagare l’affitto del campo sportivo, finendo quindi in costi insostenibili soprattutto per una squadra che milita in Eccellenza e non in leghe professionistiche. A ciò si aggiunge la storica questione relativa all’agibilità completa della struttura, che ad oggi può ospitare al massimo 200 persone, imponendo anche un limite pesante sulle entrate della società. Se per quest’ultimo tema sembra che gli uffici comunali siano a lavoro da settimane per la redazione della documentazione necessaria, Palazzo Mayer è rimasto inerme sulla questione elettricità, destando l’ira di Giordano.

Giordano dopo il match contro il Faiano

“Sono protagonisti di sforzi personali economici molto importanti che non posso reggere per lunghi tempi. Qua si parla di costi maggiorati di 4000 fino a 4500 euro per questo mese” ha spiegato molto francamente il patron Giordano dopo la partita di domenica contro il Faiano “C’è bisogno di sensibilità da parte dell’amministrazione, bisogna garantire la normale attività sportiva, sia negli allenamenti che nelle partite. Finora questa sensibilità non l’abbiamo proprio visto, noi rimarremo qui fino al 30 Ottobre, ma se non si palesano soluzioni o proposte concrete sarò costretto a spostare la squadra” per poi concludere “Lo dico con enorme dolore perché ho rispetto per i tifosi e per una città che mi ha ospitato con amore, ma così non si può andare avanti”.

La risposta dell’assessore Porpora

“Siamo vicini alla Scafatese Calcio e alle società che vivono lo stadio, ma viviamo problemi negli uffici da risolvere. Non dimentichiamo che stiamo facendo i salti mortali per il Palamangano” risponde l’assessore allo sport Serena Porpora “Vogliamo al più presto riunire le società presenti, provando a costruire un piano per tamponare le alte spese, anche attraverso la sottoscrizione di una convenzione”

La proposta della Scafatese Calcio

Vista la sensibilità mostrata nelle dichiarazioni delle ultime ore dalla delegata assessore allo sport, il presidente Michele Giordano in esclusiva ha voluto spiegare e proporre il progetto che potrebbe evitare la fuga della società gialloblù. ” Prendiamo d’esempio il progetto nato sul Palamangano attraverso la convenzione tra la Givova Scafati Basket e l’amministrazione. Noi siamo disposti come i nostri amici del basket ad addossarci completamente i costi di manutenzione prima straordinari e successivamente ordinari del luogo, sgravando l’ente da responsabilità economiche che non possono supportare” dichiara patron Michele Giordano. L’idea è quindi di costruire una convenzione possibilmente anche più larga di quella che vige al momento all’interno del palazzetto dello sport, con la società calcistica che prendendo in gestione il luogo potrebbe sgravarsi almeno del pagamento dell’affitto del campo per partite e allenamenti utilizzando tali risorse per la ripresa della struttura sportiva, rovinata non solo per la sua componente elettrica. “La Scafatese Calcio da simbolo sportivo di questa città vuole prendersi importanti responsabilità, aiutando anche le altre società sportive sul territorio a crescere calcando il “Giovanni Vitiello”. L’amministrazione deve essere però collaborativa, chiarendo se esista volontà comune in questo senso. Se sì, sono disposto a pagare anche per Novembre la corrente del generatore degli spogliatoi, a patto che però nel prossimo mese si chiuda la convenzione” conclude il patron Giordano “Voglio ricordare che io ho acquisito il titolo dalle mani del Sindaco, a testimoniare come la Scafatese sia patrimonio della città da rispettare e onorare sempre”.