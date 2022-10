Scafati. King Assaje: una mattinata di beneficenza e mini-basket

Una mattinata di beneficenza e mini-basket

Una domenica mattina in piazza Vittorio Veneto per raccogliere fondi verso i soggetti più deboli, presente anche un canestro per i bambini. Il basket a Scafati è uno sport del popolo e delle associazioni, a disposizione della comunità. Lo dimostra la squadra popolare della King Assaje, che ha partecipato affianco l’associazione Resilienza ad una mattinata di beneficenza di raccolta fondi verso le tante famiglie in difficoltà sul territorio. I ragazzi del basket hanno voluto dare un proprio contributo attraverso l’installazione di un piccolo canestro, che ha divertito decine di bambini e che hanno avuto modo di svolgere un’attività diversa dal solito nella piazza principale della città.

Le parole del vicepresidente Annunziata

“In concomitanza dell’evento di beneficenza promosso dall’associazione Resilienza abbiamo allestito in piazza una piccola postazione di minibasket invitando i bambini presenti in piazza a giocare e divertirsi” sono le parole del vicepresidente della King Assaje Jacopo Annunziata “la risposta in termini di presenza è stata entusiasmante a dimostrazione che anche a Scafati ci si deve ricordare che con una semplice iniziativa è possibile coinvolgere bambini e famiglie. Come società siamo sempre presenti anche in queste iniziative sul sociale ed è stato un piacere per noi regalare sorrisi e spensieratezza, molto soddisfacente l’adesione all’iniziativa di solidarietà e raccolta fondi proposta dall’Associazione Resilienza con il nobile fine di donare il ricavato in beneficenza.”